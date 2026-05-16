Vitorlabontással és nagy rajttal indult a balatoni szezon

Május 16-án Balatonfüredre figyelt a Balaton: a Vitorlabontó Ünnepség és a Balatoni Évadnyitó Nagydíj hivatalosan is elindítja a 2026-os vitorlás- és turisztikai szezont. A program 10 órakor kezdődött a Tagore sétányon, illetve a füredi kikötő környékén, ahol a tópart ilyenkor néhány órára újra ünnepi díszbe öltözik: zászlókkal, térzenével, vitorlásokkal és a szezon első nagy rajtjának feszültségével.
A hagyományos évadnyitó nem egyszerű program a naptárban, hanem balatoni szertartás. Délelőtt az ifjú vitorlázók bevonulása vezette fel a napot, majd a nemzeti zászló felvonása és a Balaton megkoszorúzása következett. A verseny délben kezdődött, így a nézők a partról is jól láthatták, ahogy a mezőny kifut a vízre.
Balatonfüreden a vitorlabontásnak komoly múltja van: az első ilyen ünnepséget 1935-ben tartották. Azóta a szezonnyitó egyszerre jelképezi a sportév kezdetét és azt a pillanatot, amikor a Balaton végleg kilép a tavaszi csendből. A mólónál és a sétányon ilyenkor minden ugyanarról szól: jön a nyár, indulnak a hajók, és a tó megint főszerepet kér magának.
