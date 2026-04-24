Megszökött a börtönből, de hiába: pár óra múlva kattant a bilincs

Megszökött egy Hajdú-Bihar vármegyei börtönben raboskodó férfi. Az elítélt az intézmény falán kersztül jutott ki az épületből.

Megszökött a börtönből egy Hajdú-Bihar vármegyei elítélt az épület falán keresztül / Fotó: Zhitnikov Vadim / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Megszökött, de pár órán belül elfogták

Egy Hajdú-Bihar vármegyei büntetés-végrehajtási intézetben raboskodott egy férfi, egészen február 28-án délutánig. Ekkor az elítélt a társaival együtt a börtön belső udvarán tartózkodott felügyelet mellett, a sorakozónál viszont a többiektől lemaradt.

A férfi ezután átmászott a drótkerítésen, végül az intézmény külső falán és egy üres telken keresztül jutott ki az épületből. A hirtelen jött szabadságot azonban csupán néhány órán át élvezhette, ugyanis hamar a nyomára bukkantak a rendőrök.

Plusz egy évig marad a börtön lakója

A Debreceni Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította a férfit, ahol fogolyszökés miatt 1 év börtönre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélték. Az elkövető és védője fellebbezett, így az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik- írta a Tények.