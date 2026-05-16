Most jött: Dráma a Kisvárda-Győr meccsen, kétségbeesetten riasztották a mentőket

Drámai jelenetek játszódtak le az NB I-es bajnoki címről is döntő szombati Kisvárda-ETO FC Győr mérkőzésen. A listavezető vendégek az első félidőben megszerezték a vezetést, de az ünneplés közben baleset történt. Mentőkre is szükség volt.

Baleset a Kisvárda-ETO FC Győr mérkőzésen

A győriek Benbuali révén már a 10. percben megszerezték a vezetést Kisvárdán, nem sokkal később viszont a szurkolók részéről felcsendült az "Állítsd meg, állítsd meg!" rigmus a játékvezető felé, akit a csapatkapitány Vitális Milán is megszólított ezzel kapcsolatban a pályán. A bíró pedig eleget tett a kérésnek.