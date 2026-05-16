Most jött: Dráma a Kisvárda-Győr meccsen, kétségbeesetten riasztották a mentőket

Drámai jelenetek játszódtak le az NB I-es bajnoki címről is döntő szombati Kisvárda-ETO FC Győr mérkőzésen. A listavezető vendégek az első félidőben megszerezték a vezetést, de az ünneplés közben baleset történt. Mentőkre is szükség volt.
A győriek Benbuali révén már a 10. percben megszerezték a vezetést Kisvárdán, nem sokkal később viszont a szurkolók részéről felcsendült az "Állítsd meg, állítsd meg!" rigmus a játékvezető felé, akit a csapatkapitány Vitális Milán is megszólított ezzel kapcsolatban a pályán. A bíró pedig eleget tett a kérésnek.
A tévéközvetítésből hirtelen nem derült ki, mi történt pontosan - másodpercekkel később viszont mentők jelentek meg a vendég szektorban a lelátón. Az M4 Sport információi szerint az ETO FC vezetőgóljának megünneplése közben egy drukker balesetet szenvedett és azonnali segítségre volt szüksége. Úgy tudni, a sérültet hordágyon vitték el a helyszínről és mentő szállította kórházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.