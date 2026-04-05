Most érkezett: több mint 400 utassal a fedélzetén siklott ki egy vonat

Egy 412 utast szállító vonat tért le a sínekről, és okozott balesetet okozott Oroszország Uljanovszki régiójában.

Utasokkal teli vonat siklott ki Oroszországban

Fotó: AFP

Többen is megsérültek a vonatbalesetben

A Russian Railways vonata Moszkvától mintegy 900 kilométerre tért le az útvonaláról április 3-án - jelentette be Aleksej Russkikh, a régió kormányzója.

A jármű hét kocsija siklott ki, és 55 felnőtt utas sérült meg, akik közül 17-et kórházba szállítottak. Hét utas zúzódásokat szenvedett, emellett négy gyermek is kórházi ellátásra szorult, de az ő állapotuk jelenleg stabil.

Russkikh elmondta, a vonaton egy 12-14 év közötti taekwondócsapat is utazott, akik éppen egy versenyre tartottak; ők kisebb horzsolásokkal úszták meg a balesetet.

A oroszországi nyomozó bizottság, legfőbb nyomozói azóta kijelentették, hogy a baleset oka feltehetően a rossz pályaviszonyok voltak. Több ügynökség bevonásával indítottak vizsgálatot az esettel kapcsolatban - írja a People.