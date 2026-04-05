BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: több mint 400 utassal a fedélzetén siklott ki egy vonat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 06:45
Az utasok közül többen is kórházi ellátásra szorultak. Gyermekek és felnőttek is megsérültek a vonatincidensben.
CJA
A szerző cikkei

Egy 412 utast szállító vonat tért le a sínekről, és okozott balesetet okozott Oroszország Uljanovszki régiójában.

Utasokkal teli vonat siklott ki Oroszországban
Fotó: AFP

Többen is megsérültek a vonatbalesetben

A Russian Railways vonata Moszkvától mintegy 900 kilométerre tért le az útvonaláról április 3-án - jelentette be Aleksej Russkikh, a régió kormányzója.

A jármű hét kocsija siklott ki, és 55 felnőtt utas sérült meg, akik közül 17-et kórházba szállítottak. Hét utas zúzódásokat szenvedett, emellett négy gyermek is kórházi ellátásra szorult, de az ő állapotuk jelenleg stabil.

Russkikh elmondta, a vonaton egy 12-14 év közötti taekwondócsapat is utazott, akik éppen egy versenyre tartottak; ők kisebb horzsolásokkal úszták meg a balesetet.

A oroszországi nyomozó bizottság, legfőbb nyomozói azóta kijelentették, hogy a baleset oka feltehetően a rossz pályaviszonyok voltak. Több ügynökség bevonásával indítottak vizsgálatot az esettel kapcsolatban - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
