Kisiklott vonat miatt állt le a vasúti közlekedés

Kisiklott vonat okozott fennakadásokat hétfőn reggel Linzben, miután tolatást végeztek a szerelvénnyel. A tehervonaton nem utazott senki, azonban az anyagi kár jelentős.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rohant a rendőrség és a tűzoltóság a linzi pályaudvarra hétfőn a reggeli órákban, amelyről a Kronen Zeitung számolt be. A lap szerint a baleset akkor történt, amikor a vonat tolatási munkálatokat végzett, ennek következtében a tehervonat több vagonja is felborult. Személyi sérülés nem történt, jelentős anyagi kár viszont keletkezett. A tűzoltók átfogó biztonsági intézkedéseket rendeltek el a baleset helyszínén. A beavatkozást irányító Roland Hieslmayr elmondta, hogy a szerelvényt biztosították először, majd megkezdték a kárfelmérést.

A kár óriási, több tartóoszlop is kidőlt. A munkálatok még hosszabb ideig eltarthatnak - közölte.

A baleset miatt a nyugati fővonalat ideiglenesen le kellett zárni, késések voltak a vonatközlekedésben, a forgalmat azóta helyreállították. - áll a VAOL cikkében.