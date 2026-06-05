Nagy baj történt Veszprém vármegyében, több gyermekkel rohantak a kórházba

A közösségi médiában számoltak be arról, miszerint összesen négy gyermeket vittek orvosi ellátásra a Csolnoky Ferenc Kórházba egy Veszprém vármegyei településen, miután a borsóra hasonlító termésű mérgező növényből ettek.

Több gyermekkel rohantak a kórházba Veszprém vármegyében / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Több gyermekkel rohantak a kórházba Veszprém vármegyében

A beszámoló alapján a gyerekeknél hasi panaszok jelentkeztek, ezért gyomormosásra volt szükség - vette észre a Veol.

Az aranyeső (Laburnum) minden része mérgező lehet, különösen a magjai, ezért fontos, hogy a gyerekek ne fogyasszanak ismeretlen növényeket vagy azok terméseit. A történtek kapcsán a szülők fokozott figyelmet kérnek a családoktól.



