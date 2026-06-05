Nagy baj történt Veszprém vármegyében, több gyermekkel rohantak a kórházba

A közösségi médiában számoltak be arról, miszerint összesen négy gyermeket vittek orvosi ellátásra a Csolnoky Ferenc Kórházba egy Veszprém vármegyei településen, miután a borsóra hasonlító termésű mérgező növényből ettek.
A beszámoló alapján a gyerekeknél hasi panaszok jelentkeztek, ezért gyomormosásra volt szükség - vette észre a Veol.
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