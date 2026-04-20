Borzasztó: 13 éves fiú halt meg quadozás közben, tragikus baleset történt

Megrázó hírt közölt a Tények, ugyanis kiderült, hogy egy szörnyű quadbaleset következtében elhunyt egy 13 éves fiú Romániában. A tini kirándulni akart, ezért elvitte engedély nélkül az unokatestvére quadját, majd nem sokkal később elveszítette az irányítást, belehajtott egy árokba, felborult, a jármű pedig agyonnyomta.
Mentőhelikoptert is riasztottak a rettenetes baleset helyszínére, de sajnos már nem tudták megmenteni a 13 éves gyermek életét – rengetegen gyászolják őt.
