" A feleségemet és a két gyermekemet nem hagyhatom cserben" - A válás után is tartja magát az esküjéhez Ambrus Attila

Több mint tíz év után véget ért Ambrus Attila házassága. Az egykor Viszkis néven elhíresült bankrabló és felesége, Réka két közös gyermek születése után döntött a válás mellett. A feleség azóta már el is költözött a közös otthonból, a házat pedig jelenleg árulják.

A válás után is tartja magát az esküjéhez Ambrus Attila / Fotó: MW

Esküt tett Ambrus Attila: ehhez a válás után is tartja magát

Az egykori Viszkis rabló egyébként az elmúlt években tudatosan igyekezett maga mögött hagyni a múltját, habár ez saját bevallása szerint sem egy egyszerű feladat. Szerinte ugyanis az emberek egy része mai napig abban reménykedik, hogy elhasal, ám esze ágában sincs újra bajba kerülni. Nemcsak azért, mert nem akar visszamenni a börtönbe, hanem azért sem, mert ma már van mit veszítenie.

Nem fogom nekik megadni ezt az örömöt. Nem félek én senkitől, legfeljebb saját magamtól, mert már igenis van vesztenivalóm. A feleségemet és a két gyermekemet nem hagyhatom cserben, felesküdtem, hogy felelősséget vállalok értük, ehhez pedig tartani is fogom magamat



- mondta el még korábban Ambrus Attila a Storynak, aki, bár a házassága mostanra véget ért, a fogadalmához ezután is tartani fogja magát.