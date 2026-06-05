"El kell gyászolni azt az életet, ami lehetett volna" – a világon 10 gyermek szenved abban a betegségben, amiben a kis Kinga

Két éve már, hogy Kinga csak feküdni tud. Ahhoz, hogy a kislány legalább ülni tudjon, testileg és szellemileg is fejleszteni kell őt. Dolgozni kell egyrészt a súlyos gerincferdülésén, másrészt erősíteni kell a központi idegrendszerét, ami a sorozatos sztrókok miatt sérült. A baji család mindennapjai egy ideje a rendszeres gyógytornákról, az intenzív terápiákról és a fejlesztőkről szólnak – nem volt ez azonban mindig így. Volt idő, amikor Kingáról mindenki azt hitte, hogy teljesen egészséges, bátjya, Kristóf pedig alig várta már, hogy ötéves kishúga hamarosan iskolás legyen és ő lehessen a büszke báty, aki óvva-féltve kíséri és vezeti be a nagyok életébe.

Kingáról kiderült, hogy egy rendkívül ritka betegséggel él együtt, ami miatt többször kapott már sztrókot

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A kislány megszámlálhatatlan sztrókon esett át

Kinga mindössze ötéves volt, amikor édesanyja, Gabi észrevette, hogy kislánya valamiért segítségre szorul az evés közben. Szája bal sarka legörbült, bal karját nem tudta használni, illetve a tekintete is más volt, mint korábban. Azonnal a kórházba sietett vele, ahol közölték vele, hogy nagy a baj. Az édesanya teljesen elképedt, hogy lehet, hogy egy kis ötéves sztrókott kapott? Kisvártatva jött az újabb sokk, kiderült, hogy Kinga eddig már számtalan mini sztrókon esett át. Az egész hátterében egy veleszületett betegség áll, az úgynevezett moyamoya-szindróma, ami éveken át észrevétlen maradt. Ez egy annyira ritka betegség, ami a világon csak talán 5-10 gyereket érint.

Kinga orvosai úgy döntöttek, jobb, ha megműtik a kislányt. Itt fordultak a dolgok igazán tragikussá. A műtétre két évvel ezelőtt, 2024. május 15-én került sor. Ez az a nap, amióta Kinga nincs magánál.

Gabi a mai napig nem tudja, hogy mi történt pontosan a műtét alatt, kislánya azonban azóta teljesen ápolásra szorulva, éber kómában tölti mindennapjait. Családja azóta is a történtek hatása alatt van, Kristóf is nagyon nehezen viseli, ami húgával történt.

Kristófnak nagyon hiányzik a húga

Kristóf most negyedik osztályos. Az iskolában nagyon szépen teljesít, de amikor csak alkalma van, kistestvérével tölti az idejét. Volt, hogy az intenzív terápiára is elkísérte.

Nagyon hiányzik neki a húga, mert vele csinált igazából mindent. Együtt játszottak, nevettek. Hiányzik neki, amit régen csináltak együtt. Mindenhova együtt mentünk eddig, és megmondom őszintén, hogy nekem is nehéz összerakni, hogy van egy egészséges és van egy beteg gyermekem. Volt olyan, hogy Kristóftól megkaptam, hogy mindig a Kinga kap mindent: az időmet, a figyelmemet. Nem könnyű, de próbálok vele is többet lenni

– magyarázta lapunknak Gabi.