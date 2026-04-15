Újabb fejlemény az ügyben: kiderült, hogy a Kossuth utcában mély kútba esett asszony várandós volt

Ahogy korábban megírtuk, vészjósló hangokra lettek figyelmesek a szabolcsi lakosok, amikor egy mentőhelikopter tűnt fel az égen, kedden délután. Egy asszony esett bele a 10 méteres mély kútba Barabáson, a Kossuth utcában. Legújabb fejlemények szerint az asszony várandós volt.

Mentőhelikopter érkezett a mély kútba esett várandós nőért / Fotó: haromhatar.hu/olvasói fotó

A nő a kerti munkák végzése közben egy óvatlan pillanatban egy 10 méter mély, kiszáradt kútba esett. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és mentőkötél segítségével emelték ki a sérültet, majd átadták a mentőknek - írja a SZON.