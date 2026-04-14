Mentőhelikoptert kellett riasztani egy kútba zuhant asszonyhoz

Használaton kívüli kútba zuhant, mentőhelikoptert kellett hívni egy hölgyhöz

Fotó: haromhatar.hu/olvasói fotó

Kertészkedés közben esett bele egy nyolc méter mély kútba egy fiatalasszony Barabásban - olvasható a Háromhatár cikkében. A portál úgy tudja, hogy összeszegezett deszkákkal volt letakarva a használaton kívüli ásott kút. A hölgy kertészkedés közben lépett rá a biztonságosnak hitt deszkákra, azonban a fa elkorhadt, így a fedél betört alatta, végül 8 métert zuhant.

A sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak, azonban szerencsére a balesetet megúszta életveszélyes sérülések nélkül, így mentőautóval szállították kórházba.