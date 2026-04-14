Mentőhelikoptert kellett riasztani egy kútba zuhant asszonyhoz

Mentőhelikoptert kellett riasztani egy kertészkedő hölgyhöz, aki 8 métert zuhant miután egy használatón kívüli kútba esett. Szerencsére nem szerzett életveszélyes sérüléseket.
Kertészkedés közben esett bele egy nyolc méter mély kútba egy fiatalasszony Barabásban - olvasható a Háromhatár cikkében. A portál úgy tudja, hogy összeszegezett deszkákkal volt letakarva a használaton kívüli ásott kút. A hölgy kertészkedés közben lépett rá a biztonságosnak hitt deszkákra, azonban a fa elkorhadt, így a fedél betört alatta, végül 8 métert zuhant.
A sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak, azonban szerencsére a balesetet megúszta életveszélyes sérülések nélkül, így mentőautóval szállították kórházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.