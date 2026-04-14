Halálos baleset Mogyoródon: több mázsás betonfal dőlt egy emberre

Halálra nyomott egy munkást egy kidőlt betonfal Mogyoródon hétfőn délelőtt - írta a Tények. A férfi életéért küzdöttek a mentősök és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják.
Egy helyi lakos elmondása szerint a helyszínre mentősök és tűzoltósok is érkeztek, akik felváltva próbálták újraéleszteni a férfit.
Az információk szerint az áldozat elektromos kapcsolótáblákat szerelt, amikor a fal váratlanul rádőlt. A több mázsás betondarabot a tűzoltók munkagéppel tudtak leemelni róla. Az áldozathoz mentőhelikoptert is riasztottak, de így sem lehetett megmenteni az életét.
A tragédia körülményeit a rendőrség is vizsgálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.