Halálos baleset Mogyoródon: több mázsás betonfal dőlt egy emberre

Halálra nyomott egy munkást egy kidőlt betonfal Mogyoródon hétfőn délelőtt - írta a Tények. A férfi életéért küzdöttek a mentősök és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják.

Halálos baleset áldozata lett egy férfi Mogyoródon

Egy helyi lakos elmondása szerint a helyszínre mentősök és tűzoltósok is érkeztek, akik felváltva próbálták újraéleszteni a férfit.

Az információk szerint az áldozat elektromos kapcsolótáblákat szerelt, amikor a fal váratlanul rádőlt. A több mázsás betondarabot a tűzoltók munkagéppel tudtak leemelni róla. Az áldozathoz mentőhelikoptert is riasztottak, de így sem lehetett megmenteni az életét.

A tragédia körülményeit a rendőrség is vizsgálja.