Mentőhelikopter is érkezett: Gyermek is utazott a tetejére borult autóban, Nagyhegyesen

Mentőhelikoptert is riasztani kellett a Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között történt balesethez, kedd délután.
A felborult autóban ketten utaztak, ők akadálymentesen ki tudtak szállni, hozzájuk mentő és helikopter is érkezett, mivel egy kisgyermek is utazott. Teljesen lezárták az érintett útszakaszt a baleset helyszínén a műszaki mentés idejére. A mentés alatt társhatóságok is csatlakoztak az eset körülményeinek felderítésére. A balesetben megsérült személyeket mentővel szállították a kórházba - írja a HAON.
