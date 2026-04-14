Kizárólag erős idegzetűeknek: videón a baleset, ami egy 23 éves várandós nő életét követelte

Egy fiatal, várandós nő lett áldozata annak a balesetnek, amely során további három személy megsérült.

Várandós nő hunyt el frontális balesetben

Fotó: Vâlcea megyei rendőrség

A Vâlcea megyei rendőrség első vizsgálatai szerint egy 53 éves férfi áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol frontálisan ütközött egy 27 éves férfi által vezetett autóval Romániában. A baleset Tutulești falu közelében történt, ahol az egyik autó felborult, majd a vasúti sínek mellé zuhant. A sofőrt sürgősségi kórházba szállították, és további két sérülttel egy másik intézménybe siettek.

A hatóságok közleménye alapján a sérültek egyike egy 23 éves várandós nő volt, akit beszorult állapota miatt a tűzoltók mentettek ki. Ezután az eszméletlen áldozatot újraélesztették, majd mentőhelikopter vitte tovább, ám pár órával később sajnos életét vesztette - írja a Maszol.

Videón a várandós nő halálát okozó baleset

A tragikus kimenetelű balesetet egy autó fedélzeti kamerája rögzítette is: