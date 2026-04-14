Végzetes előzés Apátvarasdnál: utasát vitte halálba a sofőr

Halálos közúti baleset történt Apátvarasdnál, a 6-os főúton: egy frontális karambolban egy személyautó utasa azonnal életét vesztette, és a két érintett jármű sofőrje is megsérült.

Apátvarasd közelében történt a végzetes karambol

Tragédia Apátvarasdnál: végzetes előzés miatt rohantak a mentők

Úgy tudni, a tragédiát egy elrontott előzés okozta: a személyautó egyszerre több jármű elé próbált besorolni, azonban a szembesávban belecsapódott egy furgonba. Mind a kocsi, mind a furgon eleje teljesen összeroncsolódott. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az autó kereke is kifordult teljesen a helyéről.

"A személygépkocsi hátsó ülésén utazó fiatal férfi az ütközés következtében olyan súlyos, élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, hogy az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Egy fiatal nőt és egy fiatal férfit súlyos koponya-, mellkas-, has- és medencesérülések miatt láttunk el. Egy idősebb nő alkartörést szenvedett. Egy idősebb férfit a baleseti mechanizmusra tekintettel vizsgáltunk" - árulta el Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a Tények kamerái előtt a vasárnap történt balesetről.

A 6-os főutat egyébként Baranya vármegye halálútjaként tartják számon.