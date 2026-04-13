Iszonyatos baleset történt: várandós nőt kellett újraéleszteni a roncsok között

Súlyos közlekedési baleset rázta meg az Olt-völgye térségét hétfőn, a 7-es főúton két autó frontálisan ütközött, a Romániában történt tragikus karambolban négyen megsérültek, köztük egy várandós nő is.
A Vâlcea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy 53 éves, Ilfov megyei férfi eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy 27 éves szebeni sofőr autójával. A baleset Tuțulești közelében történt, és olyan erejű volt, hogy az egyik jármű az út menti vasúti sínek mellé sodródott és az oldalára borult.
A roncsba szorult utasok mentéséhez a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk. A felborult autóban utazó 23 éves, várandós nő beszorult a járműbe, és eszméletlen állapotban találtak rá. A mentőknek a helyszínen újra kellett éleszteniük, mielőtt mentőhelikopterrel a Craiovai kórházba szállították.
A másik autó sofőrjét a szebeni sürgősségi kórházba vitték, míg további két sérültet a vâlceai egészségügyi intézményben láttak el. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit - írja a Maszol.
