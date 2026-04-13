Iszonyatos baleset történt: várandós nőt kellett újraéleszteni a roncsok között

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 19:51
mentőhelikopterkarambol
A megsebesült nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Súlyos közlekedési baleset rázta meg az Olt-völgye térségét hétfőn, a 7-es főúton két autó frontálisan ütközött, a Romániában történt tragikus karambolban négyen megsérültek, köztük egy várandós nő is.

A várandós nő a roncsok között ragadt
A mentősök újraélesztették, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították a várandós nőt

A várandós nő a roncsok között ragadt

A Vâlcea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy 53 éves, Ilfov megyei férfi eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy 27 éves szebeni sofőr autójával. A baleset Tuțulești közelében történt, és olyan erejű volt, hogy az egyik jármű az út menti vasúti sínek mellé sodródott és az oldalára borult.

A roncsba szorult utasok mentéséhez a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk. A felborult autóban utazó 23 éves, várandós nő beszorult a járműbe, és eszméletlen állapotban találtak rá. A mentőknek a helyszínen újra kellett éleszteniük, mielőtt mentőhelikopterrel a Craiovai kórházba szállították.

A másik autó sofőrjét a szebeni sürgősségi kórházba vitték, míg további két sérültet a vâlceai egészségügyi intézményben láttak el. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
