Marco Rossi nem kertelt, a távozásáról beszélt

Két barátságos mérkőzésen lép pályára júniusban, a foci-vb rajtja előtt a magyar válogatott. Marco Rossi együttese péntek este (19.45, tv: M4 Sport) Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán ellen.
A tavaly őszi világbajnoki selejtezők kapcsán Rossi kiemelte a saját felelősségét, amondó ő is hibás azért, hogy nem sikerült kijutni a június 11-én kezdődő világbajnokságra. Azt is elárulta,
elfogadta volna a menesztést, vagyis nem lepte volna meg, ha távoznia kell.
Az egyetlen olyan cél, amit nem tudtunk elérni, az a vb-szereplés. Legfőképpen az én felelősségem, hogy ez nem sikerült. Karnyújtásnyira volt a cél, sajnos nem értük el. Elfogadtam volna a menesztést, de bíztam benne, hogy lehetőséget kapok a talpra állásra. Tudom, vannak néhányan, akik a föld színéről is eltöröltek volna engem, de a kritikákat el kell fogadnom. Magyarország ilyen hely, még az Aranycsapatot is füttykoncert fogadta, amikor az ezüstéremmel tért haza az 1954-es világbajnokságról. Más vagyok, mint nyolc, nem tudom, jó vagy rossz irányban változtam. Talán a jó irányba, de egy dologban ugyanaz maradtam: a magyar válogatott kispadján ülni óriási büszkeség. Magyar kapitánynak lenni megérkezés, a pályafutásom megkoronázása, nem ugródeszka. Nagy eredményeket sohasem ígértem, csak maximális elkötelezettséget. A nekünk szurkolók ezt értékelték, bár voltak, akik azt várták, hogy elhasaljunk, de talán időnként még ők is elégedettek tudtak lenni
- fogalmazott Rossi, akit az Origo idézett.
Csütörtökön bejelentették, hogy a One Magyarország június 1-jétől két éven át a magyar férfi A válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot. A megállapodás részeként a One Magyarország hivatalos logója megjelenik a válogatott sportruházatán, továbbá a távközlési szolgáltató reklámjai és hirdetései minden kapcsolódó kommunikációs és marketingfelületen megtalálhatók majd.
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