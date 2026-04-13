Szívszorító tragédia: kutyatámadás végzett egy három hónapos babával

Megrázó részletek derültek ki egy csecsemő haláláról. A három hónapos kislány életét vesztette, miután a feltételezések szerint kutyatámadás érte a szomszédok pedig arról számoltak be, hogy egy nő kétségbeesetten kiabált segítségért.

A kutyatámadás miatt több embert is letartóztattak

Az angol rendőrség április 13-án közölte, hogy újabb letartóztatásokat hajtottak végre az ügyben. A tragédia április 9-én, kora délután történt egy Hardale Grove-i ingatlannál, ahol a hatóságok napokon át helyszíneltek.

A baleset során egy 31 éves nő is megsérült, a karján szenvedett harapásos sérüléseket, ezért kórházba kellett szállítani. A helyszínre érkező fegyveres rendőrök az egyik kutyát semlegesítették, egy másik állatot pedig később, miután a rendőrség őrizetbe vette, szintén elaltattak.

Az eset napján egy 45 éves férfit is őrizetbe vettek, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy veszélyesen irányíthatatlan kutyát tartott, amely halálos sérülést okozott. A kihallgatását követően feltételes óvadékkal szabadlábra helyezték, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

Ezután a hatóságok letartóztattak egy 31 éves nőt gyermekelhanyagolás, valamint egy veszélyesen irányíthatatlan kutya tartásának gyanújával, amely végül halálos következményekkel járt. Emellett egy 36 éves férfit is őrizetbe vettek, akit szintén azzal gyanúsítanak, hogy olyan kutyát felügyelt, amely súlyos, halált okozó sérülést okozott. Mindkettejüket később feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Rachel Stockdale, a Cleveland Police vezető tisztje hangsúlyozta: a hatóságok gondolatai továbbra is az elhunyt csecsemő családjával vannak ebben a rendkívül megrázó időszakban. Arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a hozzátartozók magánéletét - írja a Daily Star.