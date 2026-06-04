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Ártatlan kiütésnek indult, életveszélyes „Pac-Man kór” falta fel a hatéves kislány immunrendszerét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ritka betegségek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 17:30
kórházkemoterápia
Melegkiütésnek hitték, de a halálos Pac-Man kór támadta meg a kis Esmae-t. Édesanyja sokkos állapotban nézte végig, ahogy imádott lánya pillanatok alatt leépül. Most kemoterápiával kezelik a gyermeket, akinek a saját sejtjei fordultak a szervezete ellen.
Bors
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Minden egy teljesen átlagos, meleg tavaszi napon kezdődött. A hatéves Esmae Smith kezén és lábán apró kiütések jelentek meg. Édesanyja, a 23 éves Starr Downs először azt hitte, csak a hirtelen jött jó idő vagy valamilyen allergiás reakció áll a háttérben. A gyógyszertárban hűsítő krémet adtak nekik, de ekkor még nem sejtették, hogy a háttérben a félelmetes Pac-Man kór lappang. A kislány állapota órák alatt drámai fordulatot vett: a láza 40 fokra szökött, és hamarosan már a lépcsőn sem tudott felmenni.

A pusztító Pac-Man kór miatt a hatéves Esmae hetek óta kórházban fekszik, miután saját sejtjei fordultak a szervezete ellen
A pusztító Pac-Man kór miatt a hatéves Esmae hetek óta kórházban fekszik, miután saját sejtjei fordultak a szervezete ellen Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kétségbeesett anya azonnal kórházba sietett a picivel, de az orvosok napokig csak sötétben tapogatóztak. Esmae eközben rohamosan gyengült.

Halálra rémültem, nem reagált semmire, csak feküdt ott és bámulta a semmit

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatokra az édesanya.

A Pac-Man kór támadta meg a kislányt

Végül a londoni Great Ormond Street Hospital specialistái mondták ki a lesújtó diagnózist: a kislányt Makrofág Aktivációs Szindróma (MAS) támadta meg, ami egy közvetlenül életveszélyes, ritka betegség. Az orvosok egy plasztikus, mégis horrorisztikus példával magyarázták el a családnak, mi zajlik a gyerek testében. Azt mondták, Esmae fehérvérsejtjei pont úgy viselkednek, mint a klasszikus videojáték, a Pac-Man figurái: válogatás nélkül felfalnak mindent, ami az útjukba kerül.

Úgy magyarázták nekem, hogy a szervezetünkben lévő sejtek, amik a fertőzések ellen harcolnak, normál esetben körbejárnak, mint a Pac-Man, és megeszik a betegségeket. De Esmae sejtjei nem tudják, hogyan kell kikapcsolni, így folyamatosan falnak mindent, amit látnak. Nemcsak a fertőzést támadják, hanem az immunrendszerét is, így a mája megsérült, a lépe pedig megduzzadt

– idézte Starr szavait a brit Mirror.

Kemoterápiával mentik az életét

A kislány élete hajszálon függött, a szervei sorra mondták fel a szolgálatot. Az orvosoknak nem maradt más választásuk, mint hogy azonnal megkezdjék az agresszív kemoterápiás kezelést, ami szerencsére visszahozta a gyermeket a szakadék széléről.

A család élete azonban teljesen felfordult. Esmae még hosszú ideig kórházi kezelésre szorul, és a hazatérése után is naponta kap majd immunrendszert elnyomó injekciókat. A fiatal anyuka, akinek Esmae az egyetlen gyermeke, retteg a jövőtől:

Nagyon ijesztő, mert ha a jövőben elkap egy fertőzést, vajon képes lesz-e harcolni ellene a szervezete?

A család most adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják a folyamatos kórházi ingázás költségeit, és hogy valóra válthassák a kislány minden kívánságát, ha egyszer végre túl lesz ezen a szörnyű megrázkódtatáson.

 

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