Rémálommá vált a kirándulás: medve támadt az autósra, könnyen tragédia lehetett volna a vége

Súlyos sérüléseket szenvedett egy bolgár turista Romániában, miután egy barna medve rátámadt az autójára egy népszerű hegyi útszakaszon. Az incidensről videófelvétel is készült.

A medve szinte azonnal a turista autójára vetette magát (Képünk illusztráció)

Fotó: Volodymyr Burdiak

Újabb medvetámadás Romániában

A 46 éves Georgi Bizhev a Transzfogarasi út közelében állt meg, ahol a turisták gyakran figyelik a környéken élő medvéket. A Daily Star szerint a férfi ételmaradékot dobott egy nőstény medvének, ami legalább egy bocsával tartózkodott a közelben. Az állat azonban váratlanul agresszívan reagált. A medve az autóhoz rohant, betörte az egyik ablakot, majd megpróbálta kirángatni a férfit a járműből.

A turista bal karján súlyos harapásos sérüléseket szenvedett. Elmondása szerint a medve karmolta és harapta, miközben karjával az arcát és a nyakát próbálta védeni. Később úgy nyilatkozott, hogy látta, amikor az állat felfigyelt rá, majd hirtelen az autóra vetette magát. A férfi szerint a biztonsági öv is szerepet játszott abban, hogy nem húzta ki a medve a járműből. A közelben tartózkodó autósok dudálással és kiabálással próbálták elriasztani az állatot.

A támadás május 27-én történt a közép-romániai Vidraru-gát közelében. A sérült turista később értesítette a helyszínen szolgálatot teljesítő őröket, akik segítséget hívtak. A román hatóságok szerint a nőstény medve valószínűleg a bocsát védelmezte. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a környéken rendszeresen előfordulnak medvék, ezért veszélyes megközelíteni vagy etetni őket.

Georgi Bizhev később elismerte, hogy hibát követett el, amikor ételt adott az állatnak. A sérült férfi az eset után visszatért Bulgáriába további kezelésre. A hatóságok közlése szerint sem a medve, sem a bocs nem sérült meg. Romániában a vadon élő medvék etetéséért jelentős pénzbírság szabható ki, a szakemberek pedig továbbra is arra kérik a turistákat, hogy tartsanak biztonságos távolságot a vadállatoktól.