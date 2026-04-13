Most érkezett: halálos baleset történt az M5-ös autópályán

Egy nő életét vesztette az M5-ös autópályán, Ócsa közelében hétfőn történt balesetben - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t.
A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy egy kamion és egy személyautó ütközött az autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 27. és a 28. kilométer között. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták egy időre. A mentők a helyszínről egy 50 év körüli férfit fejsérüléssel, stabil állapotban vittek kórházba, a súlyos sérüléseket szenvedett nő az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt.
Az Útinform honlapján azt írták, hogy a 28-as kilométernél a leállósávon megindult a forgalom, de a mintegy tíz kilométeres kocsisor csak lassan oszlik fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.