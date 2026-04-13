Országos Mentőszolgálat: két sikeres és egy sikertelen újraélesztés a választás napján

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 13:11
A mentők vasárnap 3618 esetet láttak el országszerte.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a mentők az országgyűlési választások napján, április 12-én összesen 3618 esetet láttak el országszerte. Mint kiderült, szavazóhelyekre 29 esetben kaptak riasztást, jellemzően idős embereket kellett ellátni rosszullét, vagy elesésből származó sérülés miatt.

Két esetben sikerült életet menteniük a mentősöknek

A mentősök megosztották, hogy Somogy vármegyében egy férfi sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette, egy Csongrád vármegyei és egy fővárosi szavazóhelyen viszont a mentők sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították betegüket.

