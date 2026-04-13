Várandós nőhöz rohantak a magyar mentők, igazi csoda történt

Az Országos Mentőszolgálat közölte a közösségi oldalán, hogy nemrég egy 40 hetes kismamához siettek a mentők Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, aki folyamatosan sűrűsödő fájásai miatt tárcsázta a segélyívót. A mentésirányító megnyugtató szavakkal és pontos instrukciókkal segítette a házaspárt, néhány perc múlva pedig esetkocsi, majd mentőgépkocsi érkezett hozzájuk.

Kismamához sietett a mentő / Illusztráció: Országos Mentőszolgálat

A mentők megvizsgálták a kismamát, majd gyorsan felkészültek a baba érkezésére.

Az anyuka a mentők segítségével életet adott egészséges kislányának, Luca Tamarának.

Ezek után stabil állapotban szállították kórházba az édesanyát és az újszülöttet is-