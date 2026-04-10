Rohantak a mentők: sportolás közben lett rosszul egy idős férfi

Egy budapesti sportközpontba váratlanul rosszul lett egy idős férfi sportolás közben, ezért a mentőket haladéktalanul értesítették. A történtekre több jelenlévő is azonnal felfigyelt, és habozás nélkül a férfi segítségére siettek. Mivel az érintett nem reagált, azonnal értesítették a segélyhívót.

Egy idős férfi lett rosszul sportolás közben: a mentők percek alatt kiérkeztek a budapesti sportközpontba

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors (illusztráció!)

Sportolás közben lett rosszul: újra kellett éleszteni

A mentésirányítás gyorsan reagált, mivel a telefonban dolgozó mentésirányító légzésvizsgálatra instruálta a bejelentőket, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit is. A helyszínen életjelek hiányában azonnal megkezdték az újraélesztést, amelyhez a sportlétesítményben elérhető félautomata defibrillátort is használták.

A mentőegységek perceken belül megérkeztek és átvették az életmentést. A gyors beavatkozásnak, valamint a helyszínen lévők példás helytállásának és a mentők összehangolt munkájának köszönhetően az újraélesztés végül sikeres volt.

A férfit végül stabil állapotban szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.