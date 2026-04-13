Nincs több átverés: Unokázós csalókat kapott el a magyar rendőrség

Feljelentést tett április 9-én késő délután egy 76 éves helyi asszony a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, és elmondta, hogy néhány órával korábban jelentős mennyiségű pénzt csaltak ki tőle unokázós csalók. Az idős nő elmesélte az egyenruhásoknak, hogy telefonon hívta egy magát ügyvédnek kiadó férfi, aki arról tájékoztatta, hogy a fiát a rendőrök komoly bűncselekmény miatt őrizetbe vették. A kamu ügyvéd persze megnyugtatta az asszonyt, hogy pénzért szabadlábra helyezik a fiút. Szó szót követett, majd az asszony – az utasítások alapján – 5 millió forintot tett egy zacskóba, amit a kerítésére kiakasztott; úgy tudta, a pénzért civil ruhás rendőrök fognak menni autóval.

Néhány óra múlva azonban kiderült, hogy csalás áldozatává vált, és ekkor már késedelem nélkül megtette a szükséges feljelentést. A sértett aprólékos vallomása alapján a nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és sikerült az elkövetőkhöz köthető telefonszámokat, autókat lenyomozni, illetve az ezekkel kapcsolatos körözéseket elrendelni.

Az eljárás során kiderült, hogy a 20 és 25 éves elkövetőpáros további három idős embert is átvert április 8. és 10. között. Mindenkinek azt a mesét adták elő, hogy a gyermekeiket elfogták a rendőrök, és pénz, ékszer kell a kiszabadításukhoz. A gyanútlan sértettek összességében több millió forintnyi értéket adtak át a csalóknak, akiket a rendőrök egy igazoltatás során elfogtak és előállítottak.

A két külföldit csalás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Mindkettejüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrök vizsgálják, hogy az elkövetők további, hasonló jellegű bűncselekménnyel gyanúsíthatóak-e, írják.