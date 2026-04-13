„Sosem felejtem el a sikolyait!” – Elcserélt gyógyszer miatt halt meg a nagymama

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 06:30
Súlyos mulasztások sorozata vezetett egy 69 éves nagymama halálához. Marianne Mortemore hiába viselt allergiát jelző karkötőt, az ápolók egy másik beteg penicillinét adták be neki. A család szerint az asszony az utolsó napjait méltatlan, sőt lealacsonyító körülmények között töltötte.
A 69 éves Marianne Mortemore-t egy bőrbetegség miatt fektették be az intézménybe, ám az állapota napról napra romlott. Bár a család folyamatosan jelezte, hogy az asszony súlyosan allergiás a penicillinre, a kórházi dolgozók elkövették a végzetes hibát: összekeverték a gyógyszereit egy másik betegével.

Marianne hiába viselt allergiát jelző karkötőt, az ápolók tévedésből egy másik beteg penicillinét adták be neki / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az asszony szervezete azonnal összeomlott. A tévesen beadott injekció után Marianne szívrohamot kapott, és bár az orvosok megpróbálták újraéleszteni, néhány nappal később meghalt.

Hiába könyörögtek, mégis beadták a gyilkos penicillint

A gyászoló család nem hagyta annyiban a történteket, és ügyvédet fogadtak, hogy kiderítsék az igazságot. A vizsgálat során megdöbbentő mulasztásokra derült fény. Kiderült, hogy Marianne hiába viselt speciális karkötőt, és hiába szerepelt az allergiája minden orvosi papírján és a kórházi ágya fölötti táblán is, az ápolók egyszerűen figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket.

Mindenütt ott volt a figyelmeztetés, mégis megtörtént. Úgy éreztük, mintha a mamánk semmit sem érne nekik. Amikor közölték a hibát, még csak bocsánatot sem kértek, csak annyit mondtak: hiba történt

– nyilatkozta megtörten Catherine, az elhunyt asszony lánya.

A család elmondása alapján a kórházi állapotok inkább emlékeztettek egy horrorfilmre, mintsem egy egészségügyi intézményre. Marianne-t hat napon át egy zsúfolt kórterem közepén hagyták, még párnát sem adtak a feje alá. A lánya szerint az asszony a fájdalomtól üvöltött, amikor egy katétert próbáltak felhelyezni neki, de az ápolókat ez sem hatotta meg.

Még most is hallom a sikolyait, ez örökké elkísér. Az egyik ápolónő egyszerűen otthagyta az ágyát, hogy üdvözölje a látogatóba érkező barátait, és még pacsizott is velük a kórteremben. Így akarják, hogy a saját anyjukkal bánjanak?

– tette fel a kérdést David, Marianne fia.

A kórház belső vizsgálata elismerte, hogy számos hiba és mulasztás történt, és részvétüket fejezték ki a családnak. Azt ígérik, tanulnak az esetből, de a család szerint ez már kevés.

Azt mondják, tanulnak belőle, de a beszéd olcsó. Mi és a gyerekek teljesen összetörtünk, látni akarjuk a valódi változást

– tette hozzá a fiú. A család ügyvédje, John Lowther szerint a gyógyítás színvonala „siralmas” volt, és az asszonyt nemcsak az orvostudomány, hanem az emberség is cserbenhagyta – írja a brit Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
