Gondoltad volna, hogy a botoxnak a mentális egészségre is jótékony hatása van?

Számtalan kutatás viszont bizonyítja, hogy a botox jótékony hatása, nem csak a ráncokon, de az érzelemszabályozásban is segíthet. A Semmelweis Egyetem új kutatása szerint, a botox depresszió ellen is hatásos lehet.

A botoxnak nemcsak szépészeti hatása lehet

A botox jótékony hatása nem csak a ráncokra, de a mentális egészségedre is kedvezően hathat!

A botox, tudományos nevén botulinum toxin (BTX), egy méreganyag (toxin), többnyire a szépészeti beavatkozásokról ismert, ránctalanító eljárások kapcsán.

Hogyan működik a botox?

Egy tű segítségével, a méreganyagot a szervezetbe juttatva, a toxin eljut az idegvégződésbe, ahol az ingerület-átvivő anyag, tudományos nevén az acetil-kolin felszabadulását gátolja, ennek eredményeképp az injekció beadása helyén az izom lebénul, elernyed.

Faciális feedback

A faciális feedback hipotézis szerint az érzelmeink, melyek megjelennek az arcunkon, vagyis, az arckifejezésünkön visszacsatol az érzelmeinkre. Ennek értelmében, erősebben éljük meg azokat az érzelmeket, amelyek megjelennek az arcunkon is. Viszont, ha az érzések kevésbé jelennek meg az arcunkon, az érzés sem annyira lesz intenzív. Ennek a hipotézisnek értelmében, a botox kezelésnek lehetnek pszichológiai előnyei is. Mivel az olyan erős érzelmek, mint a düh, félelem vagy szomorúság, főleg a homlok területén jelenik meg, amennyiben botoxozzuk ezeket a területeket, várhatóan az érzések is kevésbé lesznek erőteljesek, ami a mentális egészség szempontjából fontos lehet.

A kutatásról

A Semmelweis és a Hannoveri Egyetem kutatása szerint a homlokba injekciózott botulium toxin segíthet az érzelemszabályozásban. Dr. Axel Wollmer, a Semmelweis Egyetem Asklepios Campus Hamburg oktató-kutatója, a következőképpen nyilatkozott a kutatásról:

Korábbi kutatásokra alapozva azt feltételeztük, hogy ha a homlokizmokat BTX injekcióval ellazítjuk, megszakítunk egy visszacsatolási folyamatot az arc és az agy között, és ezzel csökkenthetjük ezeket a negatív érzelmeket.



A hipotézis bizonyítás érdekében, 45 bipoláris személyiségzavarral élő nőt vizsgáltak. A bipoláris személyiségzavarral élők, az átlagosnál fokozottabb mértékben élik meg az olyan szélsőséges érzelmeket, mint a düh, szomorúság vagy a félelem. A kutatásban résztvevőket két részre osztották, egyik részük, botox kezelést kapott, másik részük, pedig akupunktúrás kezelést. A kezelések előtt, valamint után kitöltött tesztek azt bizonyították, hogy a hipotézis megállja a helyét, a botox jótékony hatása a mentális egészségre is hatással lehet.