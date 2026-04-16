Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók: felcsaptak a lángok Vásárosnaménynál

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután körülbelül száz darab körbála ég, izzik Vásárosnamény külterületén. A helyszínre helyi önkormányzati és mátészalkai hivatásos tűzoltók vonultak több egységgel.

A település határába a helyi és a mátészalkai tűzoltókat riasztották

Szalmabálák gyulladtak meg Vásárosnaménynál

A rajok vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják, körülhatárolták a tüzet, és gondoskodtak arról is, hogy a lángok ne terjedhessenek át a közeli fasorra. A helyszínre erőgépet is várnak - közölte a katasztrófavédelem.