Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tíz métert zuhant a mélybe a várandós kismama Barabáson, egy korhadt deszka volt a halálos csapda

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 19:43
Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia kedd délután Barabáson, ahol egy kismama alatt beszakadt egy régi kút fedele. A tíz méteres mélységbe zuhant asszonyt a tűzoltók mentették ki, majd kórházba szállították.
Bors
A szerző cikkei

Barabáson, a határ menti községben a megszokott kerti munkák közben történt meg a baj: egy elkorhadt deszkákkal letakart, kiszáradt kút vált láthatatlan csapdává. Amikor a veszélyeztetett kismama rálépett a fedélre, a faanyag megadta magát, ő pedig a mélybe zuhant. A csendes utcában azonnal kitört a pánik, a szomszédok létrákkal siettek a helyszínre, de a tízméteres mélységhez profi segítségre volt szükség.

A mélybe zuhant kismama mentéséhez mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre
A mélybe zuhant kismama mentéséhez mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre 
Fotó: Szon.hu

Sokkos állapotba került a mélybe zuhant kismama

A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, és dugólétra, valamint speciális mentőkötelek segítségével emelték ki a kismamát. Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy tájékoztatta a Szon.hu-t, hogy a hölgy végig eszméleténél volt és kommunikált a mentőegységekkel, bár a lába megsérült és sokkos állapotba került.

Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett a sérült állapota miatt, végül közúton, mentőautóval szállították a kisvárdai kórházba. A helyiek és a mentőegységek áldozatos munkájának köszönhetően az anyuka és a baba is megmenekült a tragédiától; jelenleg megfigyelés alatt állnak, hogy kizárják a komolyabb belső sérüléseket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu