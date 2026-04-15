Tíz métert zuhant a mélybe a várandós kismama Barabáson, egy korhadt deszka volt a halálos csapda

Barabáson, a határ menti községben a megszokott kerti munkák közben történt meg a baj: egy elkorhadt deszkákkal letakart, kiszáradt kút vált láthatatlan csapdává. Amikor a veszélyeztetett kismama rálépett a fedélre, a faanyag megadta magát, ő pedig a mélybe zuhant. A csendes utcában azonnal kitört a pánik, a szomszédok létrákkal siettek a helyszínre, de a tízméteres mélységhez profi segítségre volt szükség.

A mélybe zuhant kismama mentéséhez mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre

Sokkos állapotba került a mélybe zuhant kismama

A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, és dugólétra, valamint speciális mentőkötelek segítségével emelték ki a kismamát. Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy tájékoztatta a Szon.hu-t, hogy a hölgy végig eszméleténél volt és kommunikált a mentőegységekkel, bár a lába megsérült és sokkos állapotba került.

Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett a sérült állapota miatt, végül közúton, mentőautóval szállították a kisvárdai kórházba. A helyiek és a mentőegységek áldozatos munkájának köszönhetően az anyuka és a baba is megmenekült a tragédiától; jelenleg megfigyelés alatt állnak, hogy kizárják a komolyabb belső sérüléseket.