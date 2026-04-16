Nagy baj történt, amíg te aludtál: az éjszaka közepén kellett evakuálni a lakókat

A Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatott arról, hogy közel 25 személyt kellett evakuálni egy brassói tömbházból, miután tűz ütött ki egy földszinti lakásban, és nagy mennyiségű füst keletkezett. A lángok éjfél körül csaptak fel, majd ezt követően a helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautót és egy rohammentő-egységet vezényeltek (SMURD).

Tűz ütött ki egy brassói tömbházban, menekültek a lakók / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük és eloltaniuk a lángokat, a sűrű füst miatt viszont több lakásból is ki kellett költöztetni ideiglenesen a lakókat. A földszinti lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy nőt találtak, akit a mentők a helyszínen elláttak, majd további kivizsgálásra kórházba szállítottak. A tűzoltók átszellőztették az érintett helyiségeket és a lépcsőházat is - írja a Maszol.