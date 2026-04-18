Túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél, többen meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 18:20
Legkevesebb öten meghaltak. A túszejtéshez kivonultak a hatóságok, akik agyonlőtték a támadót.
Lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, legkevesebb öten meghaltak - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy a támadó férfit rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

A túszejtés során legkevesebb öt ember meghalt
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Szupermarketben történt a túszejtés

A férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló nem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt az akció során.

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van és további tíz ember megsebesült, írja az MTI.

Nemrég arról is írtunk, hogy robbanás történt egy németországi aluljáróban, melynek halálos áldozata is van.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
