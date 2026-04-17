Pár perc alatt mindene odalett a pesti családnak

Pár pillanat: ennyi idő alatt veszett oda mindene egy Pest vármegyei, turai családnak.
Csütörtökön rohantak a tűzoltók egy turai családi házhoz. A több száz négyzetméteres otthon teljes terjedelmében égett, ráadásul robbanások is kísérték a tüzet, amit feltehetően egy elektromos zárlat okozott. Mire a szakembereknek sikerült elfojtaniuk a lángokat, a házból már szinte semmi sem maradt. A család azóta kénytelen rokonoknál meghúzni magát. Semmijük nem maradt.
A lakók a Tényeknek elárulták: igyekeztek mindent megtenni, hogy eloltsák a tüzet, de esélyük sem volt. Az épület lakhatatlanná vált, a tető beszakadt, ugyanakkor szerencsére személyi sérülés nem történt. "Szekrénytől, ruhától kezdve, amit el tudsz képzelni, semmi sem maradt" - magyarázta összetörten az egyik családtag.
