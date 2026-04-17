Lángolt egy autó az M7-esen, rohantak a tűzoltók

Kisebb pánik alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint térségében, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között.

Fotó: Gé

Kigyulladt egy autó motortere péntek délután. Szerencsére a kiérkező lánglovagoknak sikerült eloltaniuk a tüzet, így az nem terjedt tovább más járművekre. Úgy tudni, személyi sérülés szerencsére nem történt. Korábban, a reggeli órákban az M0-s autóút és M31-es autópálya csomópontjában gyulladt ki egy kamion.

(Katasztrófavédelem)