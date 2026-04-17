Lángolt egy autó az M7-esen, rohantak a tűzoltók

Kisebb pánik alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint térségében, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között.
Kigyulladt egy autó motortere péntek délután. Szerencsére a kiérkező lánglovagoknak sikerült eloltaniuk a tüzet, így az nem terjedt tovább más járművekre. Úgy tudni, személyi sérülés szerencsére nem történt. Korábban, a reggeli órákban az M0-s autóút és M31-es autópálya csomópontjában gyulladt ki egy kamion.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.