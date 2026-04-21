Dráma a Szent Mihály-hegyen: megcsúszott és megsérült egy túrázó, nehezen tudták megmenteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 10:56
Embert próbáló terepen kellett életet menteni. A mentőegységek igyekeztek mindent megtenni, hogy megmentsék a bajba jutottat.

Bajba jutott szombaton egy túrázó, aki nehéz terepen próbált meg nagyobbat vállalni, mint amit elbírt. Baleset történt, így a mentőszolgálatoknak kellett a helyszínre sietniük.

Mentőegység segítségével menekült meg a bajba jutott túrázó / Illusztráció: Országos Mentőszolgálat

Mentőegységek rohantak, bajba jutott egy túrázó a hegyen

Nagymaros felé tartva a Szent Mihály-hegyről lefelé jövet csúszott meg egy túrázó, akinek a baleset következtében megsérült a bokája, így lejönni már nem tudott a hegyről.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzése szerint a nő ezután hívta fel a segélyhívót. A váci hivatásos és nagymarosi önkéntes tűzoltók, valamint a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat tagjai a sérült nő megmentésére siettek.

Szakemberek nehéz terepnek tartják a Szent Mihály hegynek ezt a szakaszát, mentési szempontból, így a műveletirányítást azt a mentési szakaszt választotta, amely a leggyorsabban megközelíthető volt és amelyet a legbiztonságosabbnak véltek a a sérültet figyelembe véve - számol be róla a Tények.

A nagymarosi Panoráma út végétől kezdődő sárga sávval jelzett ösvényen haladt a mentőcsapat. A Rigó hegyig kocsival, onnan pedig gyalog közelítették meg a nőt, negyven perccel a hívás után már látták is el a sérültet.

Sikerült stabilizálni állapotát, speciális hordágyon pedig lehozták a hegyről. 1200 méterrel és egy nehéz tereppel később, mentőautó várta a bajba jutottat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
