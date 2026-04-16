Nem bírt tovább várni: a mentőautóban jött világra a kis Kamilla

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 17:35
Megható történetet osztottak meg a mentősök.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán gyakran számol be drámai életmentésekről. Most azonban egy hihetetlenül megható történettel jelentkeztek.

A mentőautóban született meg a kis Kamilla Fotó: Országos Mentőszolgálat

A mentők segítették világra a kis Kamillát

Mint azt a mentők a posztban leírták: egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kismamához siettek a napokban, akinek 36 hetesen kezdődtek fájásai, majd az események még a kórházba indulás előtt felgyorsultak.

Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink megvizsgálták az édesanyát, majd pillanatokon belül felkészültek a kicsi érkezésére. A mentők közreműködésével a kismama mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, Kamillának, aki rögtön hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Rövidesen az esetkocsi is megérkezett, melynek személyzete megvizsgálta az egészséges kislányt és büszke anyukáját, és stabil állapotban kórházba szállították őket. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk!

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
