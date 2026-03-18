Lezuhant, majd hegyoldalon gurult le egy svájci sífelvonó kabinja - videó

Lezuhant egy sífelvonó kabinja Engelberg közép-svájci téli üdülőhelyen, de egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e sérültjei.

Sífelvonó kabinja zuhant le svájcban

Fotó: AFP

Sífelvonó kabin gördült le a hegyoldalon

A térségbeli felvonókat működtető Titlisbahnen vállalat és a Rega mentőszolgálat csak azt tudta megerősíteni, hogy megtörtént a baleset, amelyről elsőként a Blick svájci lap írt internetes oldalán. A lap közölt videót, amelyben az látható, amint egy síliftkabin gurul lefelé egy meredek, hófödte hegyoldalon.

Egyelőre nem tudni, hogy a lehuzant kabinban tartózkodtak-e emberek. A 20 Minuten című lap úgy értesült, hogy legalább egy sérültje van a balesetnek, amely erős szélben történt.

Nidwalden kanton rendőrsége nem tudott részletekkel szolgálni az esetről, utalva arra, hogy a síparadicsom nehezen megközelíthető helyen fekszik. A Rega légi hegyimentő-szolgálat helikoptert küldött a helyszínre. Az engelbergi síterep mintegy 3000 méteres magasságban terül el. (MTI)