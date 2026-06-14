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„Már nem lélegzett” – lánya és férje küzdött egy családanya életéért vidéki otthonukban, döbbenetes, ami történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családanya
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 14:25
életmentésOrszágos Mentőszolgálat
Az Országos Mentőszolgálat számolt be a döbbenetes esetről.
N.T.
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Újabb drámai esetről számolt be a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A tájékoztatásuk szerint egy 50 év körüli tüdőbeteg nőhöz kérték bajtársaik segítségét a héten, aki vidéki otthonában egyik éjszaka rosszullétre ébredt, majd kiment az udvarra levegőzni, ahol összeesett. 

Lánya és férje küzdött egy családanya életéért
Fotó: Gé

A bejegyzésből kiderült, hogy a történtekre a beteg lánya is felébredt és azonnal édesanyja segítségére sietett, édesapjával együtt. Mentőt hívtak, majd mentésirányító utasításait követve megvizsgálták a családanyát, aki ekkor már nem lélegzett

A mentésirányítás riasztást adott le a legközelebbi esetkocsinak, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. A helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtás és a mentők kiemelkedő szakmai teljesítménye több életmentő beavatkozást követően sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. A helyszínen bajtársaink stabilizálták a beteg állapotát, majd előzetes értesítést követően kórházba szállították

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán

A bejegyzés végén mielőbbi teljes felépülést kívántak a családanyának, a mentésben résztvevőknek pedig gratuláltak. 

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