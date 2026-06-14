„Már nem lélegzett” – lánya és férje küzdött egy családanya életéért vidéki otthonukban, döbbenetes, ami történt

Újabb drámai esetről számolt be a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A tájékoztatásuk szerint egy 50 év körüli tüdőbeteg nőhöz kérték bajtársaik segítségét a héten, aki vidéki otthonában egyik éjszaka rosszullétre ébredt, majd kiment az udvarra levegőzni, ahol összeesett.

Lánya és férje küzdött egy családanya életéért

Fotó: Gé

A bejegyzésből kiderült, hogy a történtekre a beteg lánya is felébredt és azonnal édesanyja segítségére sietett, édesapjával együtt. Mentőt hívtak, majd mentésirányító utasításait követve megvizsgálták a családanyát, aki ekkor már nem lélegzett.

A mentésirányítás riasztást adott le a legközelebbi esetkocsinak, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. A helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtás és a mentők kiemelkedő szakmai teljesítménye több életmentő beavatkozást követően sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. A helyszínen bajtársaink stabilizálták a beteg állapotát, majd előzetes értesítést követően kórházba szállították

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A bejegyzés végén mielőbbi teljes felépülést kívántak a családanyának, a mentésben résztvevőknek pedig gratuláltak.