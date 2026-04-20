Nyugdíjas asszony kanyarodott a szegedi tramtrain elé

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 16:50
Az idős asszony és a vasútvillamos brutális erővel csattant egymásnak. Úgy tudni azonban, hogy a nyugdíjas pontosan látta, hogy jön a szegedi tramtrain, érthetetlen módon mégis elé fordult. Csodával határos módon nem sérült meg, szinte karcolásokkal átvészelte az ütközést.

Hatalmas csattanásra kapták fel a fejüket vasárnap (április 19.) kora délután, Szeged belvárosában. Hamarosan kiderült, hogy csúnya baleset történt: a közeledő szegedi tramtrain ugyanis egy hófehér Toyotával ütközött össze. Mint kiderült, a kocsiban egy idős asszony ült, aki ugyan vélhetően jól látta a vele párhuzamosan robogó vasútvillamost, de mégis elé kanyarodott. 

Az idős asszony a szegedi tramtrain elé kanyarodott. Bár a sofőr felőli oldalon találta el a kocsit, a nyugdíjas könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet    Fotó: Police.hu (illusztráció)

Szegedi tramtrain elé kanyarodott a nyugdíjas

Úgy tudjuk, hogy a Toyota és a tramtrain szorosan egymás mellett haladtak, szinte lehetetlen volt nem észre venni a hatalmas monstrumot. Az asszony kivárta az utolsó pillanatot, hogy a szerelvény elé kanyarodjon: a vasútvillamos már a kereszteződésben volt, amikor a nyugdíjas balról elé rántotta a kormányt. A tramtrainnek esélye sem volt arra, hogy lassítson: szinte másodpercek tört része alatt megtörtént a baleset. Bár az ütközés hátborzongató hangjára az egész környék összefutott, szinte csodával határos, hogy sem a kocsinak, sem pedig a benne ülő idős asszonynak nem lett komolyabb baja.

Azt láttuk, hogy balra kanyarodott elé, tehát a sofőr felőli oldalt találta el a tramtrain. Gondoltuk, hogy csúnyán összetört a kocsi és a sofőr is, de legnagyobb meglepetésünkre egyiknek sem lett nagyobb baja

 - mesélte egy arra járó szemtanú. Csak növelte az általános döbbenetet, hogy az asszony nem szorult bele a járműbe: saját lábán, házipapucsban hagyta el a sérült kocsiját. A helyszínt azonban rövid időn belül megszállták a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is, akik egy emberként rohantak a sérülthöz. Azonban a nyugdíjasnak kivételes szerencséje volt: úgy tudjuk, hogy még a mentőkocsihoz is saját lábán ballagott el, a helyszínen ellátták. A helyiek azonban nagyon felháborodtak, ugyanis a tramtrain vonalát lezárták, többen elkéstek, a baleset közel egy órás csúszást okozott.

Nagyon gyakran van a vonalon baleset, kéthavonta egy biztos, hogy akad. Nem értem, hogy történhet meg ez ennyiszer, azért ez a vasútvillamos elég jól látható

 - méltatlankodott egy asszony, aki maga is egy órás késést szenvedett el a baleset miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu