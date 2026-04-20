Közleményben tisztázta a dolgokat a V-Híd

Az Átlátszó.hu-n, 2026. április 15-én megjelent „Felcsatolható dildó, síkosító és kötözőszett – céges számlára vásárolt a V-Híd dolgozója” című cikk kapcsán az alábbiakat közöljük:

A V-Híd Zrt. belső ellenőrzése alapján a cikkben szereplő számla soha nem szerepelt a társaság hivatalos számlázási és pénzügyi nyilvántartásaiban, így az a társaság működésével és gazdálkodásával nem hozható összefüggésbe.

A számla sztornózását nem a V-Híd Zrt. kezdeményezte. Online megrendelések során bármely gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy adatai megadhatóak, ezért az ilyen dokumentumok önmagukban nem minősülnek hiteles bizonyítéknak. A számlázáshoz szükséges adatok – a székhely és az adószám – nyilvánosan elérhetőek az interneten.

A V-Híd Zrt.-nél szigorú pénzügyi és kontrollmechanizmusok működnek, amelyek az ilyen jellegű tételek elszámolását eleve kizárják.

Az Átlátszó.hu-t helyreigazítás közzétételére szólítottuk fel. Ennek elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket megtesszük.