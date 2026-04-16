Újabb részletek derültek ki a szegedi benzinkúton történt lövöldözésről - megszólalt a rendőrség

Közlekedési konfliktus fajult tettlegességig Szegeden, a Fonógyári úton, ahol egy férfi gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket, majd sérülést okozott vitapartnerének csütörtökön - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Közleményt adott ki a rendőrség a szegedi benzinkúton történt eset kapcsán Fotó: Gé / MW

Megszólalt a rendőrség a Szegeden történt lövöldözésről

Szegeden, a Fonógyári úton található benzinkút területén közlekedési nézeteltérés alakult ki két férfi között. A szóváltás rövid időn belül elfajult, és az egyik férfi gáz-riasztó pisztolyból több lövést adott le, majd a fegyverrel bántalmazta vitapartnerét, aki megsérült. A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.