„Muszáj elmondanom, hogy milyen is volt ő valójában” - Könyvet ír Zámbó Jimmyről a testvére

A 2001-ben tragikus körülmények között elhunyt Zámbó Jimmy minden idők egyik legjobb énekese, akinek a dalait örökké fogják hallgatni a magyarok. Jimmy egy igazi legenda, akiről rengeteg történetet lehet hallani, de sokan egyáltalán nem tudják, hogy milyen ember volt – az énekes testvére, Zámbó Árpy most egy könyvben fedi fel az igazságot.

Korábban eszem ágában nem volt könyvet írni, de azért mondtam igent, mert az elmúlt 25 évben annyi bántás és negatív kritika érte a testvéremet, hogy muszáj elmondanom, hogy milyen is volt ő valójában. Szeretném megmutatni, hogy milyen volt Zámbó Imre, hiszen ő nekem Imre volt, nem Jimmy. A gyerekkorunktól kezdve, a tini éveken át a fiatal felnőttkorunkon keresztül az egész életünket elmesélem

– mondta a Blikknek Zámbó Árpy.

Zámbó Jimmy öccse elmesélte a lapnak az egyik gyerekkori kalandjukat is, ugyanis egyszer dunai hajósosat játszottak egy mosóteknővel és szeneslapáttal egy gödörben lévő óriási tónál, amikor hirtelen elkezdtek süllyedni, de szerencsére sikerült megmenekülniük – viszont a nagymamájuk büntetésétől nem menekültek, kóróval csapott rájuk, hogy soha többé ne csináljanak ilyesmit.

Ilyen és ehhez hasonló történeteket lehet majd olvasni Zámbó Árpy könyvében, aminek a címe: A halhatatlan testvér – Elmondom az igazat