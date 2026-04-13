Hősies összefogás a budapesti szavazókörben, perceken múlt egy férfi élete

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 21:50
összefogásújraéleszt
Sikeres újraélesztés történt egy budapesti szavazókörben.

Döbbenetes, de egyben felemelő eset történt egy budapesti szavazókörben, egy 70 év körüli férfi hirtelen összeesett, és minden előjel nélkül elvesztette az eszméletét, miközben a választási bizottság tagjaként tartózkodott a helyszínen.

Egy budapesti szavazókörben kellett újraéleszteni egy férfit

Összefogás mentette meg a szavazókörben összeesett férfi életét

A jelenlévők azonnal cselekedtek, mentőt hívtak, majd a Országos Mentőszolgálat mentésirányítójának utasításai alapján megvizsgálták a férfit. Mivel nem észleltek életjeleket, két bátor szavazó haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, miközben a diszpécser végig segítette őket telefonon keresztül.

Nem sokkal később két, a közelben szolgálatot teljesítő rendőr érkezett a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, és folytatták az életmentést. Mindössze nyolc perccel később egy mentőegység is befutott, és emelt szinten folytatta az ellátást.

A gyors és összehangolt segítség végül meghozta az eredményt, a férfi keringése visszatért, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

