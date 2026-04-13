Pofátlanság a köbön: Teherbe ejtette a szeretőjét, most azt várja a feleségétől, hogy neveljék együtt a gyereket!

Vannak gyomorszájas ütések, amikből nehéz felállni, de ez a megcsalt feleség most mégis megtörte a csendet. Miután kiderült, hogy hűtlen párja nemcsak félrelépett, de gyermeket is nemzett a kolléganőjének, a férfi bocsánatkérés helyett valóságos diadalmenetet rendezett. Úgy érzi, a szerető terhessége a végső bizonyíték a férfiasságára, és ezt az összetört neje orra alá is dörgöli.

„Legalább nem vakon lövöldözöm”

A feleség gyanút fogott és követni kezdte a párját, akit végül egy elegáns bárban ért tetemre, amint éppen az egyik kolléganőjét falta. A feketeleves azonban csak ezután jött: kiderült, hogy a szerető várandós. A férfi ahelyett, hogy elsüllyedt volna szégyenében, valósággal kivirult a hír hallatán.

Jó tudni, hogy működik még a szerszám. Legalább tudom, hogy nem vakon lövöldözöm!

– hencegett gátlástalanul a férj, teljesen figyelmen kívül hagyva felesége fájdalmát.

A nő megalázva érzi magát, különösen azért, mert a férfi esze ágában sincs elköltözni. Imádja a házat, közel vannak a barátai, a kényelemről pedig nem akar lemondani. Sőt, arcátlanabb ajánlattal állt elő, mint amit egy józan ész el bírna viselni.

A megcsalt feleség nevelje fel a szerető gyermekét?

A hűtlen férj szerint a helyzet nem is olyan rossz, és azt javasolta a feleségének, hogy barátkozzon össze a várandós szeretővel. Szerinte így hármasban tudnák megbeszélni, mi a legjobb a gyereknek, és burkoltan már arra is utalt: elvárja, hogy a felesége is besegítsen majd a baba körüli teendőkbe, amikor nála lesz a láthatás.

Azt akarja, hogy legyünk egy nagy, boldog család, és vegyek részt egy másik nő gyerekének a felnevelésében

– panaszkodott a kétségbeesett asszony.

A Daily Star szakértője szerint a férfi csupán menekül a felelősség elől, és megpróbálja pozitív színben feltüntetni a menthetetlen helyzetet. A 34 éves nőnek azt tanácsolják: ne hagyja magát megfélemlíteni, és mielőbb keressen szakorvosi segítséget, hogy kiderüljön, miért nem sikerült eddig a teherbeesés – de talán jobb is, ha nem ettől a férfitől születik meg az áhított gyermeke.