Durva baleset Pásztón: fának és kerítésnek csapódott egy furgon - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:55
A baleset helyszínén a mentőkre is szükség volt.

Komoly baleset történt hétfő délelőtt Pásztón, a Szentlélek utcában, ahol egy furgon eddig tisztázatlan okból letért az útról, felhajtott a járdára, majd egy fának csapódott. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a jármű ezt követően a fa mögött álló kerítésnek is nekiütközött.

A tűzoltóknak kellett kivágni a baleset következtében kidőlt fát Fotó: Vendel Lajos / Nool

A balesetben egy 70 év körüli férfi sérült meg

A becsapódás következtében a fa részben a járműre dőlt, így a helyszínre riasztott tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk. A pásztói hivatásos egység motoros láncfűrésszel távolította el a lombkoronát, hogy biztonságosan hozzáférjenek a járműhöz.

A baleset személyi sérüléssel járt, ezért mentők is érkeztek a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy körülbelül 70 éves, fejsérülést szenvedett férfit szállítottak kórházba - írja a Nógrád vármegyei hírportál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
