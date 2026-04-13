Durva baleset Pásztón: fának és kerítésnek csapódott egy furgon - Videó

Komoly baleset történt hétfő délelőtt Pásztón, a Szentlélek utcában, ahol egy furgon eddig tisztázatlan okból letért az útról, felhajtott a járdára, majd egy fának csapódott. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a jármű ezt követően a fa mögött álló kerítésnek is nekiütközött.

A tűzoltóknak kellett kivágni a baleset következtében kidőlt fát

A balesetben egy 70 év körüli férfi sérült meg

A becsapódás következtében a fa részben a járműre dőlt, így a helyszínre riasztott tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk. A pásztói hivatásos egység motoros láncfűrésszel távolította el a lombkoronát, hogy biztonságosan hozzáférjenek a járműhöz.

A baleset személyi sérüléssel járt, ezért mentők is érkeztek a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy körülbelül 70 éves, fejsérülést szenvedett férfit szállítottak kórházba - írja a Nógrád vármegyei hírportál.