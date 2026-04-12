Sorsfordító napok jönnek: mutatjuk, mikor ér utol a szerencse a csillagjegyed alapján

Április 17-én, pénteken hét égitest torlódik össze a Kos jegyében. Ez a ritka asztrológiai portál, az úgynevezett stellium, szinte tálcán kínálja a szerencsét, de van egy bökkenő: a sült galamb helyett most küzdeni kell a sikerért. Éppen ezért nem mindegy, kinek mikorra esik a szerencsenapja, amikor minden akadály elhárul az útból. "Ne ülj a kispadon a következő héten!" – üzenik a csillagok. Maradj két lábbal a földön, de ha jön a lehetőség, csapj le rá könyörtelenül!
Kos (Szerencsenap: 04.17.)
Eljött a te időd! Az újhold új fejezetet nyit: „Vágj bele a legmerészebb álmodba is, és merj esélyt adni magadnak!”
Bika (Szerencsenap: 04.16.)
Ne csak az Excel-táblázatokat bújd! Csütörtökön a megérzéseid és a belső hangod vezetnek el a szakmai sikerig.
Ikrek (Szerencsenap: 04.14.)
Kedden tartsd nyitva a szemed! Olyan visszautasíthatatlan ajánlatot kapsz, ami gyökeresen megváltoztatja az életedet.
Rák (Szerencsenap: 04.16.)
Álmodozni ér! Csütörtökön tisztán látod a céljaidat, és olyan karrierlehetőségek találnak meg, amikre eddig gondolni sem mertél.
Oroszlán (Szerencsenap: 04.18.)
Te vagy a hét nyertese, de ne kapkodj! Ne akarj átrohanni a gyógyulási folyamaton csak azért, hogy utána gyorsabban jöjjön a jutalom.
Szűz (Szerencsenap: 04.17.)
Pénteken írd újra a saját történeted! Ne félj a változástól, a biztonságérzeted helyett most a bátorságod kifizetődik.
Mérleg (Szerencsenap: 04.19.)
Végre nyugalom! Vasárnap ne siettess semmit: ami jár, az megérkezik, csak fókuszálj a saját békédre.
Skorpió (Szerencsenap: 04.18.)
Vége a rágódásnak! Szombaton megjön az önbizalmad, hogy végre ne csak gondolkodj, hanem cselekedj is.
Nyilas (Szerencsenap: 04.16.)
Turbófokozatra kapcsol az agyad! A Your Tango cikke szerint csütörtökön a kreativitásod olyan sikereket hoz a munkádban, amikről eddig csak álmodtál.
Bak (Szerencsenap: 04.19.)
Csak egyszerűen! Ne pazarold az energiád felesleges harcokra, inkább tervezz utazást és élvezd az élet apró örömeit.
Vízöntő (Szerencsenap: 04.19.)
A szerencse beköltözik hozzád. Ideális nap a lakásszépítésre, a pénz miatt pedig ne aggódj: meglesz a keret mindenre.
Halak (Szerencsenap: 04.14.)
Minden úton van feléd! Kedden új állás vagy váratlan pénzeső érkezhet – ne érd be kevesebbel, mint amit érdemelsz!
