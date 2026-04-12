Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Sorsfordító napok jönnek: mutatjuk, mikor ér utol a szerencse a csillagjegyed alapján

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:30
Vigyázz, mert hamarosan olyan energiák szabadulnak fel, amik fenekestől felforgathatják az életedet! Ha eddig a kispadon ültél és vártál a sült galambra, most jobb, ha felkötöd a gatyát: április 13. és 19. között az univerzum brutális löketet ad mindenkinek, de csak azok járnak jól, akik mernek kockáztatni. Eláruljuk, melyik lesz a te szerencsenapod!
Bors
A szerző cikkei

Április 17-én, pénteken hét égitest torlódik össze a Kos jegyében. Ez a ritka asztrológiai portál, az úgynevezett stellium, szinte tálcán kínálja a szerencsét, de van egy bökkenő: a sült galamb helyett most küzdeni kell a sikerért. Éppen ezért nem mindegy, kinek mikorra esik a szerencsenapja, amikor minden akadály elhárul az útból. "Ne ülj a kispadon a következő héten!" – üzenik a csillagok. Maradj két lábbal a földön, de ha jön a lehetőség, csapj le rá könyörtelenül!

Fotó: 123RF

Kos (Szerencsenap: 04.17.)

Eljött a te időd! Az újhold új fejezetet nyit: „Vágj bele a legmerészebb álmodba is, és merj esélyt adni magadnak!”

Bika (Szerencsenap: 04.16.)

Ne csak az Excel-táblázatokat bújd! Csütörtökön a megérzéseid és a belső hangod vezetnek el a szakmai sikerig.

Ikrek (Szerencsenap: 04.14.)

Kedden tartsd nyitva a szemed! Olyan visszautasíthatatlan ajánlatot kapsz, ami gyökeresen megváltoztatja az életedet.

Rák (Szerencsenap: 04.16.)

Álmodozni ér! Csütörtökön tisztán látod a céljaidat, és olyan karrierlehetőségek találnak meg, amikre eddig gondolni sem mertél.

Oroszlán (Szerencsenap: 04.18.)

Te vagy a hét nyertese, de ne kapkodj! Ne akarj átrohanni a gyógyulási folyamaton csak azért, hogy utána gyorsabban jöjjön a jutalom.

Szűz (Szerencsenap: 04.17.)

Pénteken írd újra a saját történeted! Ne félj a változástól, a biztonságérzeted helyett most a bátorságod kifizetődik.

Mérleg (Szerencsenap: 04.19.)

Végre nyugalom! Vasárnap ne siettess semmit: ami jár, az megérkezik, csak fókuszálj a saját békédre.

Skorpió (Szerencsenap: 04.18.)

Vége a rágódásnak! Szombaton megjön az önbizalmad, hogy végre ne csak gondolkodj, hanem cselekedj is.

Nyilas (Szerencsenap: 04.16.)

Turbófokozatra kapcsol az agyad! A Your Tango cikke szerint csütörtökön a kreativitásod olyan sikereket hoz a munkádban, amikről eddig csak álmodtál.

Bak (Szerencsenap: 04.19.)

Csak egyszerűen! Ne pazarold az energiád felesleges harcokra, inkább tervezz utazást és élvezd az élet apró örömeit.

Vízöntő (Szerencsenap: 04.19.)

A szerencse beköltözik hozzád. Ideális nap a lakásszépítésre, a pénz miatt pedig ne aggódj: meglesz a keret mindenre.

Halak (Szerencsenap: 04.14.)

Minden úton van feléd! Kedden új állás vagy váratlan pénzeső érkezhet – ne érd be kevesebbel, mint amit érdemelsz!

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
