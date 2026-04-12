Hihetetlen életút! Ezért olyan erős a daganatos betegséggel küzdő Dióssy Klári – Galéria

Hihetetlen életút! Ezért olyan erős a daganatos betegséggel küzdő Dióssy Klári

Sokan csak a képernyőről ismerik mosolygós műsorvezetőként, pedig elképesztő történet áll mögötte. Dióssy Klári életében öröm és tragédia is volt, most pedig rendkívül személyes történettel tér vissza a reflektorfénybe.
Hosszú évek óta a hazai televíziózás egyik meghatározó alakja Dióssy Klári, akit a nézők leginkább a Ridikül háziasszonyaként ismerhettek meg. Azonban kevesen tudják, milyen hosszú és sokszor fájdalmas út vezetett idáig. A műsorvezető nemcsak szakmailag épített fel egy stabil karriert, hanem az életben is komoly megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie.

Dióssy Klári Ridikülben tér vissza, kamerák előtt vallott nehézségeiről

Innen indult Dióssy Klári

Dióssy Klári Szegeden, a Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát magyar–ének szakon, már ekkor látszott, hogy a kommunikáció és a szereplés közel áll hozzá. Nem sokkal később a Magyar Televízió munkatársa lett, ahol pályája elindult. Először a szegedi körzeti stúdióban dolgozott, majd fokozatosan egyre nagyobb feladatokat kapott. Később már az országos híradóban és különböző magazinműsorokban is feltűnt, ahol gyorsan bizonyította rátermettségét. A nézők számára is egyre ismerősebb lett, ahogy egyre több műsorban szerepelt. A neve végül a Ridikül révén vált igazán ismertté, amelynek 2016 és 2025 között volt a meghatározó arca. Emellett olyan műsorokban is láthatták, mint a Család-barát, a Ma reggel vagy a Nappali, jelenleg pedig a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorában hallható.

Dióssy Klári betegsége mindenkit meglepett, őszintén vallott róla a műsorvezető (Fotó: Trenka Attila)

Tragédiák és újrakezdések

A sikeres pálya mögött azonban egy rendkívül nehéz magánéleti történet is húzódik. Dióssy Klári kislánya Adél, aki az első házasságában született, mindössze négy és fél éves korában hunyt el, miután hosszú ideig küzdött a leukémiával. Ez a veszteség örökre megváltoztatta az életét.

A fájdalom ellenére képes volt talpra állni, és tovább építeni az életét. Második házasságából született fia, Máté, aki új értelmet adott számára a mindennapoknak. A műsorvezető többször is hangsúlyozta, hogy a legnehezebb helyzetekben is meg kell találni az erőt a továbblépéshez. Ez a belső erő az, ami a képernyőn is érezhető, és ami miatt a nézők különösen közel érzik magukhoz. Nemcsak egy profi műsorvezetőt látnak benne, hanem egy embert, aki valódi élethelyzeteken ment keresztül. Dióssy Klári története így nemcsak egy sikeres karrierről szól, hanem kitartásról, veszteségről és újrakezdésről is, ami még erősebbé tette őt.

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig) összeszedtük Dióssy Klári életének, pályájának eddigi legfontosabb mozzanatait:

Rubint Réka után Dióssy Klári is kamerák elé áll! A műsorvezető tavaly búcsúzott a Ridikül című műsortól. Akkor csak szűkszavúan annyit mondott, hogy új kihívásokra vágyik az életében, ezért átadja a stafétát, hogy más vezesse a műsort. Április 10-én, a nemzeti rákellenes napon azonban visszatér, ezúttal vendégként. Az időzítés nem lehet véletlen. #bors #diossyklari #ridikul #nemzetirakellenesnap

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
