Rendkívüli események a szavazáson: többen rosszul lettek, a mentőket is riasztották

Az ország számos pontján történtek kisebb rendkívüli események a szavazás napján kora reggeltől kezdve egészen a kora délutáni órákig, de ezek egyike sem akadályozta a voksolás menetét. A Nemzeti Választás Iroda az oldalán az alábbi esetekről számolt be.
Szigetszentmiklós egyik szavazókörében egy bizottsági tag könnyebben megsérült munka közben, mikor megbotlott pakolás közben, és beverte a száját egy szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett, amit jegeléssel orvosoltak.
Érd egyik szavazókörében pedig egy választópolgár tévedésből rossz helyen írta alá a névjegyzéket, amit később korrigáltak. Ez a hiba több helyszínen – például Izsákon, Veresegyházon és Budapesten – is előfordult, valamint hogy a szavazók személyes iratokat hagytak a fülkében, ezeket minden esetben biztonságba helyezték.
Adminisztratív hibák is akadtak az országgyűlési választás során. Borsosberényben egy házaspár felcserélve írta alá a névjegyzéket, míg Mosonszolnokon és Himesháza egyik szavazókörében azonos nevű választók miatt történt téves aláírás. Ezeket minden esetben szabályosan javították, a választók jogai nem sérültek.
Fertőrákos egyik szavazókörébe egy férfi úgy érkezett, hogy darázscsípés miatt megdagadt kezével nem tudta aláírni a névjegyzéket, emiatt a névjegyzéket nevében a felesége írta alá. A rendkívüli esetről jegyzőkönyv készült.
Makó, Nyúl és Gyöngyös egy-egy szavazókörében választópolgárok lettek rosszul. Nyúlon a mentőket a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) elnöke riasztotta, a választópolgárt a helyszínen megvizsgálták, majd kórházba vitték. Az utóbbi esetnél szintén kihívták az Országos Mentőszolgálatot, akik egy vizsgálat után hazavitték a választót. Az esetet követően tájékoztatták a történtekről a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Makón egy választópolgár lett rosszul, hozzá is kihívták a mentőket. A mentő kiérkezéséig a SZSZB egyik orvos tagja felügyelte. A szavazás menetét ez nem befolyásolta, az zavartalanul folyt tovább.
Magyarsarlóson, valamint Előszállás egyik szavazóköréből egy-egy bizottsági tag rosszullét miatt távozott, de a testületek így is határozatképesek maradtak.
A Somogy vármegyei Nagybajom 002. számú szavazókörben 8 óra 55 perckor megszólalt a tűzjelző. Az intézmény karbantartója és a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság az épületet körbejárta, de tüzet, illetve arra utaló nyomot nem találtak, megállapításra került, hogy az érzékelő tévesen indította be a tűzjelzőt. Az incidens alatt az épületben választópolgár nem tartózkodott.
