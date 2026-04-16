A parkolóban lett rosszul egy férfi Sopronban - nem hiszed el, ki mentette meg az életét!

Megható történetet osztottak meg nemrég a rendőrség honlapján. A beszámoló szerint Sopronban látott el járőrszolgálatot Kocsis Péter őrmester és Mogyorósi Xénia Beatrix őrmester, a helyi rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának beosztottja április 15-én 20 óra 40 perc körül, amikor a Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket ad.

A kutyája mentette meg egy férfi életét Sopronban

Amikor az autóhoz értek, meglepődve tapasztalták, hogy abban egy kutya ült. A jármű mögé lépve látták meg, hogy egy ember fekszik az aszfalton, aki csak néhány szót tudott mondani, mivel nagyon nehezen vette a levegőt. A bajban lévő kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni, így – a használati útmutató szerint –, a két rendőr a combjába adták be az allergia elleni gyógyszert, mialatt értesítették a mentőszolgálatot is.

A helyi férfi a segítség hatására szinte jobban lett, így el tudta mondani, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot. Büszke volt négylábú társára is, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.