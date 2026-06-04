Kastély, kápolna és erdei tanösvény – Fedezd fel Budapest rejtett csodáit

A híres mariazelli kegyszobor másolatát, a kék köpenyes Kiscelli Madonnát először a kastélyukban, majd egy különálló hegyi kápolnában helyezték el. Ezt a zarándokhelyet a helyi német ajkú lakosság Klein Mariazellnek, azaz Kiscellnek nevezte el. Zichy Péter özvegye, Bercsényi Zsuzsanna végül a fogolykiváltással foglalkozó trinitárius szerzetesrendnek adományozta a dombot. 1745 és 1758 között épült fel a monumentális kolostor és a hozzá tartozó templom, amely a búcsújárók adományaiból tartotta fenn magát.

A Kiscelli Romtemplom hatalmas, monumentális épülettömbje ma kulturális eseményeknek ad otthont / Fotó: wikipédia_Pasztilla

Katonai laktanya, luxuskastély és a mai múzeum

Amikor II. József 1783-ban feloszlatta a rendet, a szerzeteseknek távozniuk kellett, a barokk pompát pedig elárverezték. Az épület falai közé katonák költöztek: több mint egy évszázadig hadi kórház és ruharaktár működött itt.

A fordulatot 1910 hozta el, amikor Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő megvásárolta a romos ingatlant. Ő varázsolt belőle igazi luxuskastélyt, az erdőt parkosította, az udvart szobrokkal népesítette be, sőt, beépítette a lebontott bécsi hadügyminisztérium pompás kapuját is. Schmidt – akinek az a Mágnás Elza volt a szeretője, akinek erőszakos halála a XX. század hajnalának egyik legfurcsább bűnügye volt – 1935-ben a fővárosra hagyta a birtokot azzal a céllal, hogy múzeum legyen belőle.

Bár a világháború és az 1956-os harcok súlyos károkat okoztak a falakban, a felújítások után a Budapesti Történeti Múzeum lenyűgöző várostörténeti tárlatokat és a Fővárosi Képtár műalkotásait rendezte be a termekben. A fedél nélküli, monumentális egykori templomtér ma mint kiscelli romtemplom ad otthont különleges koncerteknek és kiállításoknak, míg a szomszédos Kiscelli Parkerdő megújult részein tanösvények, és tematikus játszóterek várják a családokat kicsiktől nagyokig.

A Kiscelli Múzeum épülete a XX. század elején elegáns kastélyként funkcionált / Fotó: wikipédia_Pasztilla

Spirituális ösvény a fák között: a kálvária és a Szent Vér-kápolna

A kastély szomszédságában, a Doberdó út mentén haladó turistaösvény mellett húzódik Budapest egyik legpatinásabb keresztútja. A kálvária 14 barokk stációból álló sorát 1821–1822-ben emeltette Óbuda akkori lakossága. A kőépítmények között lépkedve érheted el a domb tetején magasodó Golgota-szoborcsoportot, ahol a megfeszített Jézus és a két lator alakja alatt Mária és János evangélista szobra áll.