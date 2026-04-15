Megolvadt redőnyön át gázoltak be a füstbe az ózdi zsaruk, hogy megmentsék az idős István bácsit

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 14:40
Saját testi épségüket sem féltve, az ablakon keresztül mentettek ki a rendőrök egy idős férfit egy teljesen kigyulladt ózdi családi házból.
Drámai pillanatok játszódtak le április 14-én délelőtt Ózdon, a Centrum úton. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra érkezett a segélykérés, miszerint egy ingatlan hatalmas lángokkal ég. Nagy Péter r. zászlós, Polónyi Balázs r. főtörzsőrmester, valamint Sebők István és Rácz Vivien Andrea r. őrmesterek gondolkodás nélkül a helyszínre siettek. Első dolguk a gázcsap elzárása volt, miközben az ablakokon már méteres lángok csaptak ki.

Hatalmas lángokkal égett egy ingatlan Ózdon, a rendőrök saját testi épségüket sem féltve menekítették ki az idős bácsit a tűzből
Hatalmas lángokkal égett egy ingatlan Ózdon, a rendőrök saját testi épségüket sem féltve menekítették ki az idős bácsit a tűzből 
Egymás vállára állva mentették ki az ózdi bácsit a tűz karmaiból

A járőrök elképesztő lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot: bakot tartva egymásnak másztak fel az ablakhoz, ahol letépték a megolvadt redőnyt, hogy bejussanak a füsttel teli szobába. Odabent a földön találtak rá a tehetetlen, 93 éves bácsira. A rendőrök felemelték az idős férfit, majd az ablakon keresztül adták ki a ház előtt várakozó társaiknak, akik azonnal átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak – adta hírül a Police.hu.

Sérülten is tovább szolgáltak

Az önfeláldozó életmentés nem múlt el nyomtalanul: a zászlós és a főtörzsőrmester horzsolásokat szenvedett, egyiküket pedig a belélegzett füst miatt oxigénnel kellett ellátni. A hős egyenruhások azonban nem kérték a pihenőt: az orvosi ellátás után azonnal visszatértek az utcára, és folytatták a szolgálatot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu