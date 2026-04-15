Megolvadt redőnyön át gázoltak be a füstbe az ózdi zsaruk, hogy megmentsék az idős István bácsit

Drámai pillanatok játszódtak le április 14-én délelőtt Ózdon, a Centrum úton. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra érkezett a segélykérés, miszerint egy ingatlan hatalmas lángokkal ég. Nagy Péter r. zászlós, Polónyi Balázs r. főtörzsőrmester, valamint Sebők István és Rácz Vivien Andrea r. őrmesterek gondolkodás nélkül a helyszínre siettek. Első dolguk a gázcsap elzárása volt, miközben az ablakokon már méteres lángok csaptak ki.

Hatalmas lángokkal égett egy ingatlan Ózdon, a rendőrök saját testi épségüket sem féltve menekítették ki az idős bácsit a tűzből

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egymás vállára állva mentették ki az ózdi bácsit a tűz karmaiból

A járőrök elképesztő lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot: bakot tartva egymásnak másztak fel az ablakhoz, ahol letépték a megolvadt redőnyt, hogy bejussanak a füsttel teli szobába. Odabent a földön találtak rá a tehetetlen, 93 éves bácsira. A rendőrök felemelték az idős férfit, majd az ablakon keresztül adták ki a ház előtt várakozó társaiknak, akik azonnal átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak – adta hírül a Police.hu.

Sérülten is tovább szolgáltak

Az önfeláldozó életmentés nem múlt el nyomtalanul: a zászlós és a főtörzsőrmester horzsolásokat szenvedett, egyiküket pedig a belélegzett füst miatt oxigénnel kellett ellátni. A hős egyenruhások azonban nem kérték a pihenőt: az orvosi ellátás után azonnal visszatértek az utcára, és folytatták a szolgálatot.